Имам-мухтасиб Заинского района: Рамадан прошел спокойно, красиво

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 4 июня мусульмане отметят один из двух главных праздников ислама – Ураза-байрам, знаменующий завершение поста в месяце Рамадан. По словам имам-мухтасиба Заинского района Фатиха хазрата Нуруллина, самый важный и почетный месяц для мусульман – Рамадан прошел спокойно и красиво, передает «Заинск-информ».



По словам священнослужителя, практически все городские мечети организовали вечерние разговения – ифтары, везде царила доброжелательная атмосфера. В главной мечети города и мечети Заинска-2 разговения проводились ежедневно. Около 200 заинских мусульман собрались на районный ифтар, организованный главой муниципалитета Разифом Каримовым. В этот месяц в мечетях совершалась еще и шестая молитва – таравих-намаз.



В нескольких мечетях, в том числе в центральной, совершался хатм Корана – полное чтение Священного писания.





4 июня праздничный намаз состоится в 7 часов утра. В мечети имени Ялчыгола запланировано проведение детского праздника и чаепития.

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