Татар-информ

4 июня 2019, 06:39

Здоровье и среда

В Нижнекамске экологическим активистам вручили по 50 тыс. рублей

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Здоровье и среда

В Нижнекамске экологическим активистам вручили по 50 тыс. рублей

Фото: e-nkama.ru

Самых лучших экологов выбирали в пяти номинациях.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин наградил сегодня победителей муниципального проекта «Эковесна 2019». Общий призовой фонд составил 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Самых лучших экологов выбирали в пяти номинациях. Для участия в конкурсе необходимо было принять участие в благоустройстве и санитарной очистке территорий, флешмобах, создании малых архитектурных форм, посадке деревьев.

Участники проекта также изготавливали скворечники, проводили экологические уроки, производили раздельный сбор отходов, писали стихи и песни, собирали макулатуру. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило свыше 140 заявок. В итоге пять победителей разделили между собой призовой фонд.

Айдар Метшин поблагодарил всех неравнодушных жителей за то, что они переживают за судьбу родного города, своих поселений, активно участвуют в жизни своего предприятия, своего двора, своей территории. «Считаю, что на следующий год нам необходимо ввести дополнительную номинацию для сельских поселений и Камских Полян», – отметил глава района.

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