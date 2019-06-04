В Нижнекамске проведут консультации для горожан

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В общественной приемной главного федерального инспектора по РТ в Нижнекамске состоится прием граждан. На вопросы жителей ответят разные специалисты, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

6 июня со всеми желающими встретится начальник филиала № 11 регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Наталья Тарасова. Начало встречи – в 15.00.

В тот же день в 16.00 консультацию проведет главный санитарный врач, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Нижнекамском районе и Нижнекамске Рустем Изиятуллин.

7 июня в 13.00 откроется телефонная горячая линия по вопросам призыва граждан в ряды Вооруженных сил России.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (8555) 36-05-62. С вопросами жители города могут обратиться по адресу: г. Нижнекаамск, ул. Ахтубинская, д. 6, каб. 111.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.