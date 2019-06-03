Республиканские власти проверили состояние детских оздоровительных лагерей Бугульминского района

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций Министерства культуры РТ Фания Козырева посетила лагеря «Салют», «Сосновка» и «Яблочко» в Бугульминском районе, пишет «Бугульминская газета».

Ее сопровождали представители территориального отдела Роспотребнадзора и Госпожнадзора, а также Управления образованием, отделов культуры и по делам молодежи, спорту и туризму исполкома района.



У лагеря «Салют» большая история. В конце 50-х годов на месте каменных корпусов стояли палатки – по нескольку от разных городских предприятий. Подростки тех времен были привычны к спартанскому образу жизни и довольствовались малым. В 1969 году построили первые кирпичные домики. В начале 2000-х в лагере стали проходить сборы детско-юношеской спортивной школы № 3, а еще через несколько лет его приняли на баланс городского спорткомитета и Управления образованием. Летом тут набираются сил 280 юных спортсменов. Здесь же традиционно в последних числах мая проходят сборы старшеклассников-допризывников.

Первая смена откроется 9 июня. До приезда ребят в столовой установят тестомес, новые посудомоечные машины. Сама столовая также обновилась, недавно ее покрасили. В корпусах сделали ремонт с учетом предписаний Роспотребнадзора. За здоровьем и физическим развитием молодых спортсменов следят тренеры и опытный медперсонал.





В «Яблочке» тоже все готово к приему гостей. Лагерь работает уже 45 лет, два года назад там сделали капитальный ремонт и благоустроили территорию. Директор школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Николай Корытин рассказал, что в данном заведении созданы все условия. Сейчас идет установка нового кухонного оборудования. В две смены этим летом здесь отдохнут 40 детей. Они должны постоянно находиться в условиях развивающей среды, совершенствовать имеющиеся знания, навыки общения. Первый заезд состоится 10 июня.



Гости осмотрели санузлы, медицинский пункт, душевые, комнаты для занятий и игр, помещения, в которых будут жить ребята. В жаркие дни детей будут возить в городские бассейны и на пляж в Альметьевск.



В лагере «Сосновка» этим летом отдохнут 800 детей работников «ТНГ-Групп». С 1 июня на территории лагеря начала работать конюшня. Ребята поближе познакомятся с пони, научатся ухаживать за маленькими лошадьми и другими обитателями живого уголка.



«Впечатления положительные. Лагеря отдыха, в принципе, готовы по нормативам. Места, где дети будут жить, оборудованы всем необходимым. С ними будут работать опытные педагоги, для ребят найдутся занятия по вкусу. Увидела специализированный лагерь для детей с ограниченными возможностями, всё очень хорошо сделано. Такие лагеря есть не у всех», – оценила бугульминские лагеря специалист Минкультуры РТ Фания Козырева.

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