В 2020 году в Нижнекамском районе построят забойный цех за 100 млн рублей

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2020 году в Нижнекамском районе запланировано строительство забойного цеха мощностью 180 тонн в месяц. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

«Объем инвестиций составит 100 млн рублей. Наличие данного цеха позволит выстроить на территории района полную цепочку мясной переработки», — говорится в сообщении.

В мае 2018 года в Нижнекамском районе был создан потребительский кооператив «Нижнекамский», напомнили в пресс-службе. Кооператив обеспечивает 26 населенных пунктов района продуктами и товарами первой необходимости. Выручка от поставки продукции в общественное питание школ и детских учреждений города и района составила 3,9 млн рублей.

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