Татар-информ

3 июня 2019, 23:20

ОбществоКультура

В Казани определили победителя проекта мелодекламаций «Слова и Музыка»

Рекомендуем

ОбществоКультура

В Казани определили победителя проекта мелодекламаций «Слова и Музыка»

Всего в музыкально-поэтических баттлах приняли участие более 30 авторов, пишущих стихи на русском и татарском языках.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В казанском сквере Аксенова определились победители длившегося более месяца проекта «Слова и Музыка», направленного на возрождение жанра мелодекламации.

Участникам, прошедшим в финальный тур, помимо стандартного чтения под музыку пришлось принять участие в импровизации. За короткое время каждый из них должен был сочинить стихотворение на определенную тему.

В результате победителем проекта признан Андрей Кондаков. Второе место заняла Камила Латыпова, третье – Юлия Рахманюк. Все они стали обладателями ценных призов. Кроме того, специальные призы от организаторов получили еще трое участников: Гузель Закирова, Антон Шутов и Елена Лазарева.

До этого музыкально-поэтические баттлы прошли 3 мая в парке «Черное озеро», 18 мая в Горкинско-Ометьевском лесу и 25 мая на бульваре «Белые цветы» по улице Абсалямова. Их участниками стали свыше 30 авторов, пишущих стихи на русском и татарском языках. Выступления поэтов увидели более 2 тыс. жителей и гостей Казани.

Проект «Слова и Музыка» был призван помочь сформировать образ современной городской молодежи и вернуть популярность русским и татарским поэтам, а также привлечь внимание к Году театра. Кроме того, он должен был показать различные активности в парках и скверах города и вызвать интерес к жанру мелодекламации. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ведомство Гущина требует уголовного наказания виновным в сносе дома писателя Федина в Чистополе
Новости дня
23:46
Трем жителям Татарстана предприятие Арского района выплатило долги по зарплате

На прошлой неделе работникам агрофирмы Камско-Устьинского района республики выплатили 2,6 млн рублей долгов по зарплате.

23:32
В Татарстане создали посвященный Сабантую мультсериал с песнями и гостями из разных стран мира

В каждой серии рассказывают о спортивных состязаниях и традициях главного национального праздника Татарстана.

23:20
В Казани определили победителя проекта мелодекламаций «Слова и Музыка»

Всего в музыкально-поэтических баттлах приняли участие более 30 авторов, пишущих стихи на русском и татарском языках.

23:10
Первая смена стартовала в загородных лагерях Елабуги

Всего этим летом в лагерях отдохнут 1400 детей Елабужского района.

22:56
Участниками олимпиады по русскому языку в Казани стали 200 школьников из регионов РФ и зарубежья

Международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с нерусским языком обучения проходит для учащихся 8-х – 10-х классов.

22:50
На III этапе Высшего дивизиона Национальной парусной лиги победил экипаж из Екатеринбурга

Гонки проходили с 31 мая по 2 июня в акватории казанского озера Нижний Кабан.

22:32
В Татарстане начался ремонт участка автодороги Муслюмово – Старое Саитово длиной около 1,5 км

Ремонтные работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

22:22
Семейный праздник в честь Ураза-байрама пройдет в Елабуге

В программе общегородского мероприятия – праздничное угощение, конкурсы, выступления аниматоров и подарки для детей.

22:16
Бугульминец Андрей Алексеев выиграл Кубок России по киокусинкай

Андрей Алексеев является обладателем третьего дана, в 2000 году стал серебряным призером Чемпионата России, а в 2001 году бронзовым призером ЧЕ.

22:02
Роспотребнадзор оштрафовал производителей и продавцов молока на сумму свыше 30 млн рублей
21:58
«Ак Барс» и «Локомотив» обменялись хоккеистами

За казанский клуб теперь будет выступать форвард Данил Гизатуллин.

21:56
Тяжелоатлет из Татарстана стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира

Зульфат Гараев поднял 137 кг в рывке и 163 кг в толчке.

21:48
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства Елабуги откроется летом после ремонта

Открытие новой экспозиции запланировано на 10 июня.

21:40
«Бронзовый» УНИКС обрел официальный статус

Алексей Песошин назвал игроков клуба примером для юных баскетболистов Татарстана.

21:35
Пропавших мальчиков нашли в одном из торговых центров Казани

Охранник торгового центра «Тандем» узнал по ориентировке пропавших братьев и задержал их.

21:14
В Казань доставили самолеты для авиагонок Red Bull Air Race

Казань в третий раз примет чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race.

21:06
Юных казанцев приглашают на Кремлевскую набережную на праздник «День аиста»

Мероприятие будет посвящено Международному дню защиты детей.

20:54
В День защиты детей 353 первоклассника РТ получили портфели по акции «Помоги собраться в школу»

По предварительным данным, благотворительная помощь в рамках акции потребуется около 7,5 тыс. первоклассникам.

20:52
Капитан «Рубина» Руслан Камболов подарил своей сестре автомобиль Porsche

Фотографию с подписью, адресованной своей сестре, спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

20:36
На съезде предпринимателей Автограда почтили память Штейнберга и зачитали приветствие Минниханова

За последние три года общая сумма финансовой поддержки челнинского МСП составила 6,7 млрд рублей.

20:28
В Набережных Челнах на летний отдых детей потратят около 166 млн рублей

За счет этих средств отдохнут 18 тыс. 749 детей, из них 11 тыс. записались в пришкольные лагеря.

20:22
В Набережных Челнах уменьшилось число девятиклассников, желающих продолжить учебу в школе

В учреждениях профессионального образования собираются отдать документы 60% выпускников основной школы.

20:16
Спортсмен года РТ 2018 примет участие в велогонке Tour de Tatarstan Almetyevsk

Старт соревнований состоится 9 июня в Альметьевске.

20:08
Японская компания вложит 1,4 млрд рублей в строительство сейсмоустойчивого «Маленького Токио»

АИР РТ поможет инвесторам проекта «Маленький Токио» получить республиканские меры поддержки и налоговые преференции.

20:00
Несколько домов Советского района Казани останутся на сутки без воды

Отключения затронет дома по улицам Рахлина и Курынова.

События