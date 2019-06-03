В Казани определили победителя проекта мелодекламаций «Слова и Музыка»

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В казанском сквере Аксенова определились победители длившегося более месяца проекта «Слова и Музыка», направленного на возрождение жанра мелодекламации.

Участникам, прошедшим в финальный тур, помимо стандартного чтения под музыку пришлось принять участие в импровизации. За короткое время каждый из них должен был сочинить стихотворение на определенную тему.

В результате победителем проекта признан Андрей Кондаков. Второе место заняла Камила Латыпова, третье – Юлия Рахманюк. Все они стали обладателями ценных призов. Кроме того, специальные призы от организаторов получили еще трое участников: Гузель Закирова, Антон Шутов и Елена Лазарева.

До этого музыкально-поэтические баттлы прошли 3 мая в парке «Черное озеро», 18 мая в Горкинско-Ометьевском лесу и 25 мая на бульваре «Белые цветы» по улице Абсалямова. Их участниками стали свыше 30 авторов, пишущих стихи на русском и татарском языках. Выступления поэтов увидели более 2 тыс. жителей и гостей Казани.

Проект «Слова и Музыка» был призван помочь сформировать образ современной городской молодежи и вернуть популярность русским и татарским поэтам, а также привлечь внимание к Году театра. Кроме того, он должен был показать различные активности в парках и скверах города и вызвать интерес к жанру мелодекламации.

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