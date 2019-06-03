В Елабуге стартовала акция «Помоги собраться в школу»

(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге объявили о старте акции «Помоги собраться в школу». Первые ранцы со школьными принадлежностями получили 19 будущих первоклассников.

Вручение состоялось в эти выходные в «Гуляй-парке» в рамках проекта «Летняя культурная среда города Елабуги-2019». Инициаторами акции стали представители местного отделения партии «Единая Россия».

В рамках акции в этом году школьные ранцы получат свыше 100 детей. «Сегодня списки уточняются, и в течение этого летнего периода мы планируем вручить портфели более 100 нашим будущим первоклассникам. “Помоги собраться в школу – это республиканский проект, которые реализуется с 2007 года», – отметила заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

На предложение принять участие в акции откликнулись резиденты ОЭЗ «Алабуга», коллектив ЕлАЗа, сотрудники Елабужского ГИБДД. В выходные портфели получили дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, чьи семьи состоят на учете в центре социального обслуживания населения.

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