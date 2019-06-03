Первая смена стартовала в загородных лагерях Елабуги

(Елабуга, 3 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Этим летом в детских оздоровительных лагерях Елабуги отдохнут свыше 1,4 тыс. школьников, сообщили в исполкоме района.

Всего этим летом для детей распахнут двери три загородных лагеря: «Юный строитель», «Лесная сказка» и «Космос».

Традиционно больше всего детей отдохнет в детском лагере «Юный строитель». Сегодня здесь стартовала первая смена для 145 детей, которая продлится 21 день. По словам вожатых, каждый день смены расписан по минутам, так что скучать не придется. Также сегодня первая смена стартовала и в санатории-профилактории «Космос».

При этом лагерь «Лесная сказка» примет отдыхающих только 29 июня. Зато здесь ребят ждет обновленный корпус на 40 человек. Всего таких корпусов здесь два. В комнатах появилась новая мебель, кроме того, теперь туалеты находятся в самих зданиях, тогда как раньше дети ходили на улицу. В случае непогоды будет включено отопление.

Есть изменения и вне помещений. Так, в этом году здесь обустроили новую спортивную площадку.

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