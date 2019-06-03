Семейный праздник в честь Ураза-байрама пройдет в Елабуге

(Елабуга, 3 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Праздничный намаз в честь Ураза-байрама в мечетях Елабуги начнется завтра в 6:30, а в деревнях начало праздничной службы намечено на 5 часов утра, сообщил сегодня имам-мухтасиб Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов.

Традиционно большое количество верующих ждут в соборной мечети города. Ежегодно на праздничную службу сюда приходят не менее 700 человек.

«Кроме того, как и в прошлые года, в честь Ураза-байрама мы приглашаем всех жителей города на семейный праздник. Здесь состоятся выступления аниматоров, будут организованы игры, конкурсы. Всех ждут подарки и праздничное угощение», – отметил Халим хазрат.

Семейный праздник начнется в 13 часов на территории соборной мечети.

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