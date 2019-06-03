«Ак Барс» и «Локомотив» обменялись хоккеистами

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Хоккейный клубы «Ак Барс» и «Локомотив» обменялись игроками. Теперь 19-летний нападающий Данил Гизатуллин продолжит карьеру в Казани, а 21-летний защитник Михаил Сидоров вернется в Ярославль. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

Данил Гизатуллин родился в Казани, является воспитанником «Ак Барса». В сезоне 2018-2019 годов провел 25 матчей за «Локо» в МХЛ, набрав 5 (4 + 1) очков при показателе полезности +3, а также сыграл четыре раза в ВХЛ за «Ладу», забив один раз.

Михаил Сидоров провел в «Ак Барсе» четыре года, с сезона 2015-2016 годов. В последнем сезоне играл в ВХЛ за «Барс».

Кроме того, казанский клуб получил права на 25-летнего шведского защитника Микаэля Викстранда, выступающего в «Ферьестаде». В составе сборной Швеции он участвовал в Олимпийских играх 2018 года и чемпионате мира 2018 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Данис Зарипов подписал новое соглашение с «Ак Барсом».

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