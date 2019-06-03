«Áðîíçîâûé» ÓÍÈÊÑ îáðåë îôèöèàëüíûé ñòàòóñ

(Êàçàíü, 3 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Ñåðãåé Ãàâðèëîâ). Ñåãîäíÿ â êàçàíñêîì «Áàñêåò-õîëëå» ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ÓÍÈÊÑà áðîíçîâûìè ìåäàëÿìè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Ïîñëå ýòîãî êîìàíäà òðàäèöèîííî ïîïðîùàëàñü ñî ñâîèì ïðåäàííûìè ïîêëîííèêàìè òîâàðèùåñêèì ìàò÷åì.
Ïî èòîãàì íûíåøíåãî ñåçîíà ÓÍÈÊÑ ñòàë òðåòüèì â Êóáêå Åâðîïû, çàâîåâàë áðîíçîâûå ìåäàëè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè è Åäèíîé ëèãè ÂÒÁ. Èãðîêè, òðåíåðû è ìåíåäæåðû ÓÍÈÊÑà ïîëó÷èëè ñâîè íàãðàäû èç ðóê Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òàòàðñòàíà Àëåêñåÿ Ïåñîøèíà è ïðåçèäåíòà Åäèíîé ëèãè ÂÒÁ Ñåðãåÿ Êóùåíêî.
Ïîìèìî íèõ ïîçäðàâèòü ÓÍÈÊÑ ñåãîäíÿ ïðèøëè ìèíèñòð ñïîðòà ÐÒ Âëàäèìèð Ëåîíîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ «Àê Áàðñ áàíêà» Ýêçàì Ãóáàéäóëëèí, ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ Êàìèëü Èñõàêîâ è Ãåíåðàëüíûé êîíñóë Âåíãðèè â Êàçàíè Àäàì Øòèôòåð.
Áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòà ñòðàíû ñòàëè Ïàâåë Ñåðãååâ, Ðåéìàð Ìîðãàí, Ìåëâèí Ýäæèì, Òðåíò Ëîêåòò, Ìîðèñ Íäóð, Ýðèê Ìàêêîëëóì, Àíòîí Ïîíêðàøîâ, Àðòåì Êëèìåíêî, Äæàìàð Ñìèò, Àëåêñàíäð Áèëëå, Àíäðåé Êîùååâ, Åâãåíèé Êîëåñíèêîâ, Ìàêñèì Øåëåêåòî, Ïèåððèÿ Õåíðè, Êîñòàñ Êàéìàêîãëó. Ãëàâíûé òðåíåð Äèìèòðèñ Ïðèôòèñ, åãî àññèñòåíòû Òîìàñ Íèêó, Âàñèëèñ Ñèì÷àê, Àðòóð Áèãååâ, Ìàðêóñ Ëèíäíåð, ôèçèîòåðàïåâò Õàðèñ Ãëàðîñ, äîêòîð Âóñàë Àáäóëëàåâ, ìàññàæèñò Ìàðñåëü Àõìàäóëëèí. À òàêæå ñïîðòèâíûé äèðåêòîð Êëàóäèî Êîëäàáåëëà, íà÷àëüíèê êîìàíäû Àëåêñàíäð Òðîøêèí, àäìèíèñòðàòîð Ìèõàèë Êîëåñíèêîâ, ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà êëóáà Áîãäàí Áîãà÷åâ, âèöå-ïðåçèäåíò Îëüãà Àõñàíîâà è ïðåçèäåíò Åâãåíèé Áîãà÷åâ. Ïîìèìî ìåäàëåé âñå îíè ïîëó÷èëè è òðàäèöèîííûå âêóñíûå ïîäàðêè â âèäå ÷àê-÷àêà.
Ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ Àëåêñåé Ïåñîøèí îò èìåíè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà ïîçäðàâèë êîìàíäó ñ áðîíçîâûìè ìåäàëÿìè. «ÓÍÈÊÑ ñòàë êóìèðîì äëÿ ìîëîäåæè. Òîëüêî äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ áàñêåòáîëîì, â ðåñïóáëèêå 4,5 òûñ., à âñåãî –32,5 òûñ. ÷åëîâåê! Èìåííî ÓÍÈÊÑ äàë ìîùíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ áàñêåòáîëà â ðåñïóáëèêå», – ñêàçàë îí.
Íàñòàâíèê ÓÍÈÊÑà Ïðèôòèñ ïîëó÷èë ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà ÐÒ», ÷åì
îêàçàëñÿ ïîëüùåí. «Äëÿ ìåíÿ ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü, ÿ î÷åíü áëàãîäàðåí», – ïðèçíàëñÿ îí.
Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïîëó÷èëè Áîãäàí Áîãà÷åâ, Êëàóäèî Êîëäàáåëëà, Àíòîí Ïîíêðàøîâ è Åâãåíèé Êîëåñíèêîâ. Êðîìå òîãî, ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè íàãðàäèë ÓÍÈÊÑ ïîäàðî÷íûì ñåðòèôèêàòîì íà 3 ìëí. ðóáëåé.
Ïðåçèäåíò Ëèãè ÂÒÁ Ñåðãåé Êóùåíêî ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèë, ÷òî êàçàíñêèé êëóá ñòàë áîëüøå çàðàáàòûâàòü:
«ÓÍÈÊÑ – ñòàðîæèë íàøåé ëèãè. Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ óñïåøíûì ñåçîíîì. ÓÍÈÊÑ äîáàâèë ðåçóëüòàò íå òîëüêî â èãðå, íî è â ìàðêåòèíãå: âûðîñëà ïîñåùàåìîñòü â “Áàñêåò-õîëëå“, ëþäè ñòàëè áîëüøå ïëàòèòü çà áèëåòû, óâåëè÷èëñÿ äîõîä êëóáà! Ðåçóëüòàò íàëèöî».
Êóùåíêî âðó÷èë Åâãåíèþ Áîãà÷åâó áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ëèãè çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â åå äåñÿòèëåòíþþ èñòîðèþ. Ïðåçèäåíò ÓÍÈÊÑà, ïîáëàãîäàðèâ çà ïîçäðàâëåíèÿ, êîðîòêî ïîäâåë èòîãè ñåçîíà, ðåçîííî çàìåòèâ, ÷òî êîìàíäà ìîæåò èãðàòü ëó÷øå.
«Áåç íàøèõ ñïîíñîðîâ, áåç ïîääåðæêè Ïðàâèòåëüñòâà è Ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè ìû áû íè÷åãî íå äîáèëèñü. Íàïîìíþ, ÷òî Êàçàíü ÿâëÿåòñÿ ñïîðòèâíîé ñòîëèöåé Ðîññèè. Áóäåì èäòè äàëüøå. Ìû ñäåëàëè øàã âïåðåä, íî íàäî ñäåëàòü äâà øàãà! Îïûò íàøåãî òðåíåðà, ïðèîáðåòåííûé â ÓÍÈÊÑå, ñàìà êîìàíäà ïîçâîëÿþò íàì íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñå åùå âïåðåäè. Ìû äîëæíû ïîáåæäàòü!» – ïîä÷åðêíóë îí.
Ïîñëå îáùåãî ôîòî êîìàíäà âðó÷èëà ïîäàðêè ñàìûì àêòèâíûì áîëåëüùèêàì ÓÍÈÊÑà è ïîäàðèëà èì íàñòîÿùèå èãðîâûå ìÿ÷è. Êàïèòàí Àíòîí Ïîíêðàøîâ ïðÿìî ñêàçàë ôàíàòàì, ÷òî «áðîíçà» ÓÍÈÊÑà – ýòî èõ çàñëóãà.
«Íàñûùåííûé áûë ñåçîí, ñ êðàñèâûìè ïîáåäàìè è îáèäíûìè ïîðàæåíèÿìè. Íî ó íàñ áûëî ãëàâíîå – äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà, óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî çðèòåëåé íà òðèáóíàõ. Òàê ÷òî íàøè áðîíçîâûå ìåäàëè – ýòî âàøà çàñëóãà, áåç âàñ ìû áû íè÷åãî íå äîáèëèñü», – êîíñòàòèðîâàë îí.
Çàòåì íà÷àëîñü ñàìîå èíòåðåñíîå. Òðåòèé ãîä ïîäðÿä áîëåëüùèêè èãðàþò âìåñòå ñ áàñêåòáîëèñòàìè ÓÍÈÊÑà, ïîäåëåííûå âñå âìåñòå íà ÷åòûðå êîìàíäû ïîä óïðàâëåíèåì òðåíåðîâ. Íàäî áûëî âèäåòü àçàðò ôàíàòîâ, ìàñòåðñòâî èãðîêîâ è ñòðàñòè, êèïåâøèå íà ïàðêåòå, ñîâñåì êàê âî âðåìÿ íåäàâíåãî ïîëóôèíàëà Ëèãè ÂÒÁ.
Ïîñëå ÿðêîãî áàñêåòáîëà èãðîêè ïðîâåëè àâòîãðàô-ñåññèþ, åùå è óãîñòèâ ñâîèõ ïîêëîííèêîâ. Áðîíçîâûé ñåçîí çàêîí÷åí, îñòàåòñÿ æäàòü íîâîãî.