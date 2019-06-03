Òàòàð-èíôîðì

3 èþíÿ 2019, 21:40

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêàÑïîðò

«Áðîíçîâûé» ÓÍÈÊÑ îáðåë îôèöèàëüíûé ñòàòóñ

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêàÑïîðò

«Áðîíçîâûé» ÓÍÈÊÑ îáðåë îôèöèàëüíûé ñòàòóñ

Ôîòî: tatarstan.ru

Àëåêñåé Ïåñîøèí íàçâàë èãðîêîâ êëóáà ïðèìåðîì äëÿ þíûõ áàñêåòáîëèñòîâ Òàòàðñòàíà.

(Êàçàíü, 3 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Ñåðãåé Ãàâðèëîâ). Ñåãîäíÿ â êàçàíñêîì «Áàñêåò-õîëëå» ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ÓÍÈÊÑà áðîíçîâûìè ìåäàëÿìè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Ïîñëå ýòîãî êîìàíäà òðàäèöèîííî ïîïðîùàëàñü ñî ñâîèì ïðåäàííûìè ïîêëîííèêàìè òîâàðèùåñêèì ìàò÷åì.

Ïî èòîãàì íûíåøíåãî ñåçîíà ÓÍÈÊÑ ñòàë òðåòüèì â Êóáêå Åâðîïû, çàâîåâàë áðîíçîâûå ìåäàëè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè è Åäèíîé ëèãè ÂÒÁ. Èãðîêè, òðåíåðû è ìåíåäæåðû ÓÍÈÊÑà ïîëó÷èëè ñâîè íàãðàäû èç ðóê Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òàòàðñòàíà Àëåêñåÿ Ïåñîøèíà è ïðåçèäåíòà Åäèíîé ëèãè ÂÒÁ Ñåðãåÿ Êóùåíêî.

Ïîìèìî íèõ ïîçäðàâèòü ÓÍÈÊÑ ñåãîäíÿ ïðèøëè ìèíèñòð ñïîðòà ÐÒ Âëàäèìèð Ëåîíîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ «Àê Áàðñ áàíêà» Ýêçàì Ãóáàéäóëëèí, ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ Êàìèëü Èñõàêîâ è Ãåíåðàëüíûé êîíñóë Âåíãðèè â Êàçàíè Àäàì Øòèôòåð.

Ð§ÐµÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð±Ð°ÑÐºÐµÑ‚Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ»ÑƒÐ±Ð° Â«Ð£ÐÐ˜ÐšÐ¡Â» Ð±Ñ€Ð¾Ð½Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·ÐµÑ€Ð° Ð•Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¸Ð³Ð¸ Ð’Ð¢Ð‘ Ð¸ Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð±Ð°ÑÐºÐµÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ ÑÐµÐ·Ð¾Ð½Ð° 2018/2019. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð.Ð’.ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½.

Áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòà ñòðàíû ñòàëè Ïàâåë Ñåðãååâ, Ðåéìàð Ìîðãàí, Ìåëâèí Ýäæèì, Òðåíò Ëîêåòò, Ìîðèñ Íäóð, Ýðèê Ìàêêîëëóì, Àíòîí Ïîíêðàøîâ, Àðòåì Êëèìåíêî, Äæàìàð Ñìèò, Àëåêñàíäð Áèëëå, Àíäðåé Êîùååâ, Åâãåíèé Êîëåñíèêîâ, Ìàêñèì Øåëåêåòî, Ïèåððèÿ Õåíðè, Êîñòàñ Êàéìàêîãëó. Ãëàâíûé òðåíåð Äèìèòðèñ Ïðèôòèñ, åãî àññèñòåíòû Òîìàñ Íèêó, Âàñèëèñ Ñèì÷àê, Àðòóð Áèãååâ, Ìàðêóñ Ëèíäíåð, ôèçèîòåðàïåâò Õàðèñ Ãëàðîñ, äîêòîð Âóñàë Àáäóëëàåâ, ìàññàæèñò Ìàðñåëü Àõìàäóëëèí. À òàêæå ñïîðòèâíûé äèðåêòîð Êëàóäèî Êîëäàáåëëà, íà÷àëüíèê êîìàíäû Àëåêñàíäð Òðîøêèí, àäìèíèñòðàòîð Ìèõàèë Êîëåñíèêîâ, ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà êëóáà Áîãäàí Áîãà÷åâ, âèöå-ïðåçèäåíò Îëüãà Àõñàíîâà è ïðåçèäåíò Åâãåíèé Áîãà÷åâ. Ïîìèìî ìåäàëåé âñå îíè ïîëó÷èëè è òðàäèöèîííûå âêóñíûå ïîäàðêè â âèäå ÷àê-÷àêà.

Ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ Àëåêñåé Ïåñîøèí îò èìåíè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà ïîçäðàâèë êîìàíäó ñ áðîíçîâûìè ìåäàëÿìè. «ÓÍÈÊÑ ñòàë êóìèðîì äëÿ ìîëîäåæè. Òîëüêî äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ áàñêåòáîëîì, â ðåñïóáëèêå 4,5 òûñ., à âñåãî –32,5 òûñ. ÷åëîâåê! Èìåííî ÓÍÈÊÑ äàë ìîùíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ áàñêåòáîëà â ðåñïóáëèêå», – ñêàçàë îí.

Íàñòàâíèê ÓÍÈÊÑà Ïðèôòèñ ïîëó÷èë ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà ÐÒ», ÷åì
îêàçàëñÿ ïîëüùåí. «Äëÿ ìåíÿ ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü, ÿ î÷åíü áëàãîäàðåí», – ïðèçíàëñÿ îí.

Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïîëó÷èëè Áîãäàí Áîãà÷åâ, Êëàóäèî Êîëäàáåëëà, Àíòîí Ïîíêðàøîâ è Åâãåíèé Êîëåñíèêîâ. Êðîìå òîãî, ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè íàãðàäèë ÓÍÈÊÑ ïîäàðî÷íûì ñåðòèôèêàòîì íà 3 ìëí. ðóáëåé.

Ð§ÐµÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð±Ð°ÑÐºÐµÑ‚Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ»ÑƒÐ±Ð° Â«Ð£ÐÐ˜ÐšÐ¡Â» Ð±Ñ€Ð¾Ð½Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·ÐµÑ€Ð° Ð•Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¸Ð³Ð¸ Ð’Ð¢Ð‘ Ð¸ Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð±Ð°ÑÐºÐµÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ ÑÐµÐ·Ð¾Ð½Ð° 2018/2019. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð.Ð’.ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½.

Ïðåçèäåíò Ëèãè ÂÒÁ Ñåðãåé Êóùåíêî ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèë, ÷òî êàçàíñêèé êëóá ñòàë áîëüøå çàðàáàòûâàòü:
«ÓÍÈÊÑ – ñòàðîæèë íàøåé ëèãè. Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ óñïåøíûì ñåçîíîì. ÓÍÈÊÑ äîáàâèë ðåçóëüòàò íå òîëüêî â èãðå, íî è â ìàðêåòèíãå: âûðîñëà ïîñåùàåìîñòü â “Áàñêåò-õîëëå“, ëþäè ñòàëè áîëüøå ïëàòèòü çà áèëåòû, óâåëè÷èëñÿ äîõîä êëóáà! Ðåçóëüòàò íàëèöî».

Êóùåíêî âðó÷èë Åâãåíèþ Áîãà÷åâó áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ëèãè çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â åå äåñÿòèëåòíþþ èñòîðèþ. Ïðåçèäåíò ÓÍÈÊÑà, ïîáëàãîäàðèâ çà ïîçäðàâëåíèÿ, êîðîòêî ïîäâåë èòîãè ñåçîíà, ðåçîííî çàìåòèâ, ÷òî êîìàíäà ìîæåò èãðàòü ëó÷øå.

«Áåç íàøèõ ñïîíñîðîâ, áåç ïîääåðæêè Ïðàâèòåëüñòâà è Ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè ìû áû íè÷åãî íå äîáèëèñü. Íàïîìíþ, ÷òî Êàçàíü ÿâëÿåòñÿ ñïîðòèâíîé ñòîëèöåé Ðîññèè. Áóäåì èäòè äàëüøå. Ìû ñäåëàëè øàã âïåðåä, íî íàäî ñäåëàòü äâà øàãà! Îïûò íàøåãî òðåíåðà, ïðèîáðåòåííûé â ÓÍÈÊÑå, ñàìà êîìàíäà ïîçâîëÿþò íàì íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñå åùå âïåðåäè. Ìû äîëæíû ïîáåæäàòü!» – ïîä÷åðêíóë îí.

Ïîñëå îáùåãî ôîòî êîìàíäà âðó÷èëà ïîäàðêè ñàìûì àêòèâíûì áîëåëüùèêàì ÓÍÈÊÑà è ïîäàðèëà èì íàñòîÿùèå èãðîâûå ìÿ÷è. Êàïèòàí Àíòîí Ïîíêðàøîâ ïðÿìî ñêàçàë ôàíàòàì, ÷òî «áðîíçà» ÓÍÈÊÑà – ýòî èõ çàñëóãà.

«Íàñûùåííûé áûë ñåçîí, ñ êðàñèâûìè ïîáåäàìè è îáèäíûìè ïîðàæåíèÿìè. Íî ó íàñ áûëî ãëàâíîå – äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà, óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî çðèòåëåé íà òðèáóíàõ. Òàê ÷òî íàøè áðîíçîâûå ìåäàëè – ýòî âàøà çàñëóãà, áåç âàñ ìû áû íè÷åãî íå äîáèëèñü», – êîíñòàòèðîâàë îí.

Ð§ÐµÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð±Ð°ÑÐºÐµÑ‚Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ»ÑƒÐ±Ð° Â«Ð£ÐÐ˜ÐšÐ¡Â» Ð±Ñ€Ð¾Ð½Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·ÐµÑ€Ð° Ð•Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¸Ð³Ð¸ Ð’Ð¢Ð‘ Ð¸ Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð±Ð°ÑÐºÐµÑ‚Ð±Ð¾Ð»Ñƒ ÑÐµÐ·Ð¾Ð½Ð° 2018/2019. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð.Ð’.ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½.

Çàòåì íà÷àëîñü ñàìîå èíòåðåñíîå. Òðåòèé ãîä ïîäðÿä áîëåëüùèêè èãðàþò âìåñòå ñ áàñêåòáîëèñòàìè ÓÍÈÊÑà, ïîäåëåííûå âñå âìåñòå íà ÷åòûðå êîìàíäû ïîä óïðàâëåíèåì òðåíåðîâ. Íàäî áûëî âèäåòü àçàðò ôàíàòîâ, ìàñòåðñòâî èãðîêîâ è ñòðàñòè, êèïåâøèå íà ïàðêåòå, ñîâñåì êàê âî âðåìÿ íåäàâíåãî ïîëóôèíàëà Ëèãè ÂÒÁ.

Ïîñëå ÿðêîãî áàñêåòáîëà èãðîêè ïðîâåëè àâòîãðàô-ñåññèþ, åùå è óãîñòèâ ñâîèõ ïîêëîííèêîâ. Áðîíçîâûé ñåçîí çàêîí÷åí, îñòàåòñÿ æäàòü íîâîãî.

 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Êàïèòàí «Ðóáèíà» Ðóñëàí Êàìáîëîâ ïîäàðèë ñâîåé ñåñòðå àâòîìîáèëü Porsche
Íîâîñòè äíÿ
22:16
Áóãóëüìèíåö Àíäðåé Àëåêñååâ âûèãðàë Êóáîê Ðîññèè ïî êèîêóñèíêàé

Àíäðåé Àëåêñååâ ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëåì òðåòüåãî äàíà, â 2000 ãîäó ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ×åìïèîíàòà Ðîññèè, à â 2001 ãîäó áðîíçîâûì ïðèçåðîì ×Å.

22:02
Ðîñïîòðåáíàäçîð îøòðàôîâàë ïðîèçâîäèòåëåé è ïðîäàâöîâ ìîëîêà íà ñóììó ñâûøå 30 ìëí ðóáëåé
21:58
«Àê Áàðñ» è «Ëîêîìîòèâ» îáìåíÿëèñü õîêêåèñòàìè

Çà êàçàíñêèé êëóá òåïåðü áóäåò âûñòóïàòü ôîðâàðä Äàíèë Ãèçàòóëëèí.

21:56
Òÿæåëîàòëåò èç Òàòàðñòàíà ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì þíèîðñêîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà

Çóëüôàò Ãàðàåâ ïîäíÿë 137 êã â ðûâêå è 163 êã â òîë÷êå.

21:48
Ìóçåé-ìàñòåðñêàÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà Åëàáóãè îòêðîåòñÿ ëåòîì ïîñëå ðåìîíòà

Îòêðûòèå íîâîé ýêñïîçèöèè çàïëàíèðîâàíî íà 10 èþíÿ.

21:40
«Áðîíçîâûé» ÓÍÈÊÑ îáðåë îôèöèàëüíûé ñòàòóñ

Àëåêñåé Ïåñîøèí íàçâàë èãðîêîâ êëóáà ïðèìåðîì äëÿ þíûõ áàñêåòáîëèñòîâ Òàòàðñòàíà.

21:35
Ïðîïàâøèõ ìàëü÷èêîâ íàøëè â îäíîì èç òîðãîâûõ öåíòðîâ Êàçàíè

Îõðàííèê òîðãîâîãî öåíòðà «Òàíäåì» óçíàë ïî îðèåíòèðîâêå ïðîïàâøèõ áðàòüåâ è çàäåðæàë èõ.

21:14
Â Êàçàíü äîñòàâèëè ñàìîëåòû äëÿ àâèàãîíîê Red Bull Air Race

Êàçàíü â òðåòèé ðàç ïðèìåò ÷åìïèîíàò ìèðà ïî àâèàãîíêàì Red Bull Air Race.

21:06
Þíûõ êàçàíöåâ ïðèãëàøàþò íà Êðåìëåâñêóþ íàáåðåæíóþ íà ïðàçäíèê «Äåíü àèñòà»

Ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïîñâÿùåíî Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé.

20:54
Â Äåíü çàùèòû äåòåé 353 ïåðâîêëàññíèêà ÐÒ ïîëó÷èëè ïîðòôåëè ïî àêöèè «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó»

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü â ðàìêàõ àêöèè ïîòðåáóåòñÿ îêîëî 7,5 òûñ. ïåðâîêëàññíèêàì.

20:52
Êàïèòàí «Ðóáèíà» Ðóñëàí Êàìáîëîâ ïîäàðèë ñâîåé ñåñòðå àâòîìîáèëü Porsche

Ôîòîãðàôèþ ñ ïîäïèñüþ, àäðåñîâàííîé ñâîåé ñåñòðå, ñïîðòñìåí ðàçìåñòèë íà ñâîåé ñòðàíèöå â Instagram.

20:36
Íà ñúåçäå ïðåäïðèíèìàòåëåé Àâòîãðàäà ïî÷òèëè ïàìÿòü Øòåéíáåðãà è çà÷èòàëè ïðèâåòñòâèå Ìèííèõàíîâà

Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà îáùàÿ ñóììà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ÷åëíèíñêîãî ÌÑÏ ñîñòàâèëà 6,7 ìëðä ðóáëåé.

20:28
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ íà ëåòíèé îòäûõ äåòåé ïîòðàòÿò îêîëî 166 ìëí ðóáëåé

Çà ñ÷åò ýòèõ ñðåäñòâ îòäîõíóò 18 òûñ. 749 äåòåé, èç íèõ 11 òûñ. çàïèñàëèñü â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ.

20:22
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ óìåíüøèëîñü ÷èñëî äåâÿòèêëàññíèêîâ, æåëàþùèõ ïðîäîëæèòü ó÷åáó â øêîëå

Â ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîáèðàþòñÿ îòäàòü äîêóìåíòû 60% âûïóñêíèêîâ îñíîâíîé øêîëû.

20:16
Ñïîðòñìåí ãîäà ÐÒ 2018 ïðèìåò ó÷àñòèå â âåëîãîíêå Tour de Tatarstan Almetyevsk

Ñòàðò ñîðåâíîâàíèé ñîñòîèòñÿ 9 èþíÿ â Àëüìåòüåâñêå.

20:08
ßïîíñêàÿ êîìïàíèÿ âëîæèò 1,4 ìëðä ðóáëåé â ñòðîèòåëüñòâî ñåéñìîóñòîé÷èâîãî «Ìàëåíüêîãî Òîêèî»

ÀÈÐ ÐÒ ïîìîæåò èíâåñòîðàì ïðîåêòà «Ìàëåíüêèé Òîêèî» ïîëó÷èòü ðåñïóáëèêàíñêèå ìåðû ïîääåðæêè è íàëîãîâûå ïðåôåðåíöèè.

20:00
Íåñêîëüêî äîìîâ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Êàçàíè îñòàíóòñÿ íà ñóòêè áåç âîäû

Îòêëþ÷åíèÿ çàòðîíåò äîìà ïî óëèöàì Ðàõëèíà è Êóðûíîâà.

19:40
Áîëüøèíñòâî ÷åëíèíñêèõ âûïóñíèêîâ ïëàíèðóåò ïîñòóïàòü â âóçû äðóãèõ ãîðîäîâ

Òîëüêî 29% çàêîí÷èâøèõ øêîëó äåâóøåê è þíîøåé ñîáèðàþòñÿ ïðîäîëæèòü ó÷åáó â ÷åëíèíñêèõ âóçàõ.

19:32
Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ ÐÒ: Íîâîå ïîñîáèå äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïîçâîëèò èì îòïðàâèòüñÿ íà îòäûõ

Ñ 2020 ãîäà íîâîå åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå áóäóò ïîëó÷àòü 627 òàòàðñòàíñêèõ ñåìåé ñ ïÿòüþ äåòüìè è áîëåå.

19:30
Íà ëåòíåå òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñòêîâ èñïîëêîì Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïëàíèðóåò ïîòðàòèòü 12 ìëí ðóáëåé

Îïëàòà òðóäà øêîëüíèêîâ ñîñòàâèò îò 2813 äî 4320 ðóáëåé â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà îòðàáîòàííîãî âðåìåíè.

19:27
«Òðàíñíåôòü-Ïðèêàìüå» îøòðàôîâàëè çà çàãðÿçíåíèå çåìëè èç-çà ïðîðûâà íåôòåïðîâîäà

Óùåðá îò ðîçëèâà íåôòåïðîäóêòîâ ñîñòàâèë 650 òûñ. ðóáëåé.

19:18
Íî÷üþ íà òåððèòîðèè Òàòàðñòàíà îæèäàþòñÿ äîæäè, ãðîçû è øêâàëèñòûå óñèëåíèÿ âåòðà

Â áëèæàéøèå äíè Òàòàðñòàíå óñòàíîâèòñÿ òåïëàÿ è âëàæíàÿ ïîãîäà.

19:02
Â Íèæíåêàìñêîì ðàéîíå îòêðûëèñü âðà÷åáíàÿ àìáóëàòîðèÿ è ÔÀÏ çà 15 ìëí ðóáëåé

ÔÀÏ ïîñòðîåí ïî ãîñïðîãðàììå, íà åãî âîçâåäåíèå âûäåëåíî 2,4 ìëí ðóáëåé, íà ñòðîèòåëüñòâî êðàñíîêàäêèíñêîé âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèè – 12,7 ìëí ðóáëåé.

18:52
Òàòàðñòàíöû ñìîãóò çàäàòü âîïðîñû ãëàâå Ìèíîáðíàóêè ÐÒ î äåÿòåëüíîñòè äåòñàäîâ è øêîë

Ðàôèñ Áóðãàíîâ ïðîâåäåò ïðèåì íàñåëåíèÿ â Êàçàíè.

18:46
«Ðàìàçàí Ôåñò» è ëåêöèÿ Íóðèè Óìàé: êàê â Òàòàðñòàíå îòïðàçäíóþò Óðàçà-áàéðàì

4 èþíÿ äëÿ âñåãî ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà çàêîí÷èòñÿ ñâÿùåííûé ìåñÿö Ðàìàçàí è íàñòóïèò âåëèêèé ïðàçäíèê Óðàçà-áàéðàì.

Ñîáûòèÿ