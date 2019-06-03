(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Пропавших мальчиков нашли в одном из торговых центров Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Мальчиков нашли в ТЦ "Тандем". Охранник торгового центра узнал по ориентировке братьев и задержал их. Помогали искать детей волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт"», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Казани искали двоих братьев восьми и двенадцати лет, которые ушли из дома и пропали. Заявление о пропаже сыновей написала в полицию их мама.

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