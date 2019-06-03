Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства Елабуги откроется летом после ремонта

(Елабуга, 3 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 10 июня в Елабуге после ремонта и реэкспозиции откроется Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства. По словам сотрудников Елабужского музея-заповедника, здесь полностью поменяется концепция экспозиции.

«Открытие новой экспозиции запланировано на 10 июня. Ее концепция изменилась, особый акцент будет сделан на функциональное предназначение. Первый раздел — обувь, сумки, предметы труда и охоты; во втором — посуда, третий продемонстрирует предметы декора, четвертый — одежду и аксессуары», — отмечает пресс-секретарь ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Также здесь будет работать детская зона для игр и мастер-классов. Кроме того, в июне во дворе музейного магазина «Художественный салон» заработает летняя музейная кофейня, где туристы расскажут о самых интересных местах Елабуги, а жители города узнают о новых событиях, которые обязательно стоит посетить.

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