Капитан «Рубина» Руслан Камболов подарил своей сестре автомобиль Porsche

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Капитан казанского футбольного клуба «Рубин», защитник и полузащитник Руслан Камболов подарил своей сестре кроссовер Porsche Macan, фотографию с подписью, адресованной своей сестре, спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

«Мадина, привет. Это тебе подарок от меня, езди на здоровье. Чтобы эта машина принесла тебе удачи, счастья. Ты пока ещё не догадываешься, какой сюрприз тебя ждёт. Я тебя очень сильно люблю», – сказал футболист во время видеобращения в «сторис».

29-летний спортсмен является воспитанником «Локомотива». В январе 2014-го он перешел в «Рубин» из «Нефтехимика». В завершившемся сезоне Камболов сыграл в 27 матчах, получил семь желтых карточек, отмечает «Чемпионат».

26 мая казанский «Рубин» провел последний матч в чемпионате России 2018/2019, в Краснодаре казанцы проиграли одноименной команде со счетом 0:1 и финишировали в сезоне на одиннадцатом месте.

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