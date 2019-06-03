«Транснефть-Прикамье» оштрафовали за загрязнение земли из-за прорыва нефтепровода

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). «Транснефть-Прикамье» оштрафовали за загрязнение 700 кв. метров земли из-за прорыва нефтепровода. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что результате прорыва нефтепровода АО "Транснефть-Прикамье" недалеко от деревни Чита Пестречинского района произошел разлив нефтепродуктов. В результате произошло загрязнение 700 кв. метров земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах государственного природного охотничьего заказника регионального значения "Мешинский"», – рассказал Руслан Галиев.

Ущерб окружающей среде от разлива нефтепродуктов составил 650 тыс. рублей.

По требованию прокуратуры РТ предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 340 тыс. рублей. Кроме того, правонарушитель полностью возместил материальный вред и сейчас приступил к рекультивации загрязненных земель.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.