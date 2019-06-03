Федерация профсоюзов РТ: Новое пособие для многодетных семей позволит им отправиться на отдых

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане с 1 января 2020 года семьи, имеющие пять и более детей, будут получать новое ежемесячное пособие. Новый вид поддержки расширит возможности татарстанских семей. К примеру, они смогут чаще отдыхать все вместе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель Федерации профсоюзов РТ, член комитета Госсовета РТ по социальной политике Елена Кузьмичева.

«Любая помощь, которая оказывается многодетным семьям, является значимой и актуальной. Так как расходы в многодетной семье растут с каждым последующим ребенком. Многие годы, общаясь с многодетными семьями, точно знаю, что один из острых вопросов – это совместный отдых. Не хватает у многодетных семей денег, чтобы отдыхать всем вместе. И подобные меры поддержки должны в этом помочь», – отметила она.



В целях увеличения государственной поддержки многодетных семей по поручению Президента РТ семьям, воспитывающим пять и более детей и имеющим доход на одного человека ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. Это будет более 4,5 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи. Таким образом, с 2020 года новое ежемесячное пособие будут получать 627 семей.

«Надо сказать, что в республике всегда уделяли большое внимание вопросам сохранения традиционных семейных ценностей, повышения роли семьи в обществе, что подтверждается целым рядом мер, которые реализуются для поддержки семей с детьми. В нашей республике понимают, что забота о семьях, о подрастающем поколении – залог благополучия и успешности в будущем. За последние годы реализовано более десятка проектов, направленных на решение актуальных проблем семей с детьми и в зоне особого внимания – многодетные семьи. С каждым годом их становится все больше», –отметила Елена Кузьмичева.

Эксперт добавила, что на данный момент для многодетных семей предусмотрены субсидии на оплату услуг ЖКХ, предоставляются бесплатные путевки в лагеря и санатории, обеспечение питанием в детских садах и школах. Татарстан занимает лидирующее место в ПФО по предоставлению земельных участков под жилищное строительство многодетным семьям.

«Что касается ежемесячного пособия в размере 4,5 тысяч рублей, то данная мера позволит увеличить средний доход семьи, а значит, поможет увеличить возможности каждой семьи. Повторюсь, что любая поддержка многодетных семей не будет лишней. Тем более если она позволит повысить доход, то появятся дополнительные возможности, которые можно использовать на образование, оздоровление, культурную составляющую», – заключила собеседница ИА «Татар-информ».

В Татарстане с 1 января 2020 года многодетные семьи получат три дополнительные меры поддержки. Это ежемесячные пособия, электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет из малообеспеченных семей. А семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад.

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