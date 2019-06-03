Татар-информ

3 июня 2019, 19:32

Общество

Федерация профсоюзов РТ: Новое пособие для многодетных семей позволит им отправиться на отдых

Рекомендуем

Общество

Федерация профсоюзов РТ: Новое пособие для многодетных семей позволит им отправиться на отдых

Фото: архив

С 2020 года новое ежемесячное пособие будут получать 627 татарстанских семей с пятью детьми и более.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане с 1 января 2020 года семьи, имеющие пять и более детей, будут получать новое ежемесячное пособие. Новый вид поддержки расширит возможности татарстанских семей. К примеру, они смогут чаще отдыхать все вместе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель Федерации профсоюзов РТ, член комитета Госсовета РТ по социальной политике Елена Кузьмичева.

«Любая помощь, которая оказывается многодетным семьям, является значимой и актуальной. Так как расходы в многодетной семье растут с каждым последующим ребенком. Многие годы, общаясь с многодетными семьями, точно знаю, что один из острых вопросов – это совместный отдых. Не хватает у многодетных семей денег, чтобы отдыхать всем вместе. И подобные меры поддержки должны в этом помочь», – отметила она.

В целях увеличения государственной поддержки многодетных семей по поручению Президента РТ семьям, воспитывающим пять и более детей и имеющим доход на одного человека ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. Это будет более 4,5 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи. Таким образом, с 2020 года новое ежемесячное пособие будут получать 627 семей.

«Надо сказать, что в республике всегда уделяли большое внимание вопросам сохранения традиционных семейных ценностей, повышения роли семьи в обществе, что подтверждается целым рядом мер, которые реализуются для поддержки семей с детьми. В нашей республике понимают, что забота о семьях, о подрастающем поколении – залог благополучия и успешности в будущем. За последние годы реализовано более десятка проектов, направленных на решение актуальных проблем семей с детьми и в зоне особого внимания – многодетные семьи. С каждым годом их становится все больше», –отметила Елена Кузьмичева.

Эксперт добавила, что на данный момент для многодетных семей предусмотрены субсидии на оплату услуг ЖКХ, предоставляются бесплатные путевки в лагеря и санатории, обеспечение питанием в детских садах и школах. Татарстан занимает лидирующее место в ПФО по предоставлению земельных участков под жилищное строительство многодетным семьям.

«Что касается ежемесячного пособия в размере 4,5 тысяч рублей, то данная мера позволит увеличить средний доход семьи, а значит, поможет увеличить возможности каждой семьи. Повторюсь, что любая поддержка многодетных семей не будет лишней. Тем более если она позволит повысить доход, то появятся дополнительные возможности, которые можно использовать на образование, оздоровление, культурную составляющую», – заключила собеседница ИА «Татар-информ».

В Татарстане с 1 января 2020 года многодетные семьи получат три дополнительные меры поддержки. Это ежемесячные пособия, электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет из малообеспеченных семей. А семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Набережных Челнах на летний отдых детей потратят около 166 млн рублей
Новости дня
20:36
На съезде предпринимателей Автограда почтили память Штейнберга и зачитали приветствие Минниханова

За последние три года общая сумма финансовой поддержки челнинского МСП составила 6,7 млрд рублей.

20:28
В Набережных Челнах на летний отдых детей потратят около 166 млн рублей

За счет этих средств отдохнут 18 тыс. 749 детей, из них 11 тыс. записались в пришкольные лагеря.

20:22
В Набережных Челнах уменьшилось число девятиклассников, желающих продолжить учебу в школе

В учреждениях профессионального образования собираются отдать документы 60% выпускников основной школы.

20:16
Спортсмен года РТ 2018 примет участие в велогонке Tour de Tatarstan Almetyevsk

Старт соревнований состоится 9 июня в Альметьевске.

20:08
Японская компания вложит 1,4 млрд рублей в строительство сейсмоустойчивого «Маленького Токио»

АИР РТ поможет инвесторам проекта «Маленький Токио» получить республиканские меры поддержки и налоговые преференции.

20:00
Несколько домов Советского района Казани останутся на сутки без воды

Отключения затронет дома по улицам Рахлина и Курынова.

19:40
Большинство челнинских выпусников планирует поступать в вузы других городов

Только 29% закончивших школу девушек и юношей собираются продолжить учебу в челнинских вузах.

19:32
Федерация профсоюзов РТ: Новое пособие для многодетных семей позволит им отправиться на отдых

С 2020 года новое ежемесячное пособие будут получать 627 татарстанских семей с пятью детьми и более.

19:30
На летнее трудоустройство подростков исполком Набережных Челнов планирует потратить 12 млн рублей

Оплата труда школьников составит от 2813 до 4320 рублей в зависимости от количества отработанного времени.

19:27
«Транснефть-Прикамье» оштрафовали за загрязнение земли из-за прорыва нефтепровода

Ущерб от розлива нефтепродуктов составил 650 тыс. рублей.

19:18
Ночью на территории Татарстана ожидаются дожди, грозы и шквалистые усиления ветра

В ближайшие дни Татарстане установится теплая и влажная погода.

19:02
В Нижнекамском районе открылись врачебная амбулатория и ФАП за 15 млн рублей

ФАП построен по госпрограмме, на его возведение выделено 2,4 млн рублей, на строительство краснокадкинской врачебной амбулатории – 12,7 млн рублей.

18:52
Татарстанцы смогут задать вопросы главе Минобрнауки РТ о деятельности детсадов и школ

Рафис Бурганов проведет прием населения в Казани.

18:46
«Рамазан Фест» и лекция Нурии Умай: как в Татарстане отпразднуют Ураза-байрам

4 июня для всего мусульманского мира закончится священный месяц Рамазан и наступит великий праздник Ураза-байрам.

18:40
ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации
18:34
Минтруд РТ: На электронные сертификаты на лекарства для малышей потребуется 176 млн рублей в год

С 2020 года многодетные семьи из Татарстана будут получать сертификаты на лекарства в размере 10 тыс. руб. в год для детей до 3 лет.

18:16
Пригородный поезд из Ижевска в Нижнекамск будет ездить по измененному расписанию

Из Ижевска поезд отправится на 28 минут позже действующего расписания и прибудет в Нижнекамск позже на 47 минут.

18:05
Семилетняя девочка получила серьезные травмы после наезда инкассаторской машины в Нижнекамске

ДТП произошло сегодня днем возле одного из домов по улице Корабельная.

18:02
Жилой дом № 8-8 в казанском ЖК «Салават Купере» получил заключение о соответствии

Соципотечный дом площадью более 24,9 тыс. кв.метров рассчитан на 425 квартир.

17:54
Минтруд РТ: На оплату детсада для 7,2 тыс. детей из многодетных семей потребуется 44 млн рублей

С 2020 года семьи с тремя и более детьми из Татарстана будут полностью освобождены от платы за детсад.

17:50
Из речного порта Казани открылись ежедневные рейсы в Болгар и Тетюши

Планируется ввести дополнительный рейс из Казани в Болгар по субботам и воскресеньям.

17:49
В Казани разыскивают двоих мальчиков, которые ушли из дома и не вернулись

В полицию о пропаже детей заявила мама мальчиков.

17:40
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%
17:36
Эльмира Зарипова: «Новые пособия для многодетных семей позволят им преодолеть бедность»

С 2020 года новое ежемесячное пособие будут получать 627 татарстанских семей с пятью и более детьми.

17:28
Муфтий РТ вручил 20 татарстанским предпринимателям благодарственные письма

Камиль хазрат Самигуллин поблагодарил спонсоров за поддержку в организации и проведении Республиканского ифтара.

События