Участниками олимпиады по русскому языку в Казани стали 200 школьников из регионов РФ и зарубежья

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Казани открылась Международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения, которая продлится до 6 июня. Ее участниками стали 200 школьников из разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В Татарстан прибыли школьники классов с 8-го по 10-й из Башкортостана, Чувашии, Калмыкии, Бурятии, Мордовии, Марий Эл, Коми, Якутии, Кировской, Ульяновской, Нижегородской, Тюменской, Омской, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Свердловской и Саратовской областей, Пермского и Ставропольского краев, а также из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

«4 и 5 июня школьников ожидают два этапа испытания – устный и письменный туры. Награждение призеров и победителей олимпиады состоится в День русского языка, 6 июня», – говорится в сообщении министерства.

Олимпиада проводится ежегодно для усиления интереса к изучению и совершенствованию знаний по русскому языку, воспитания уважительного и бережного отношения к русской культуре в России и за рубежом.

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