(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Семилетняя девочка получила серьезные травмы после наезда инкассаторской машины в Нижнекамске, об этом сообщает телеканал «НТР-24».

Наезд на ребенка произошел сегодня днем возле одного из домов по улице Корабельная. По предварительным данным, девочка выскочила на дорогу из-за припаркованного авто, и водитель инкассаторской машины не успел вовремя среагировать на маленького пешехода.

В результате наезда девочка получила серьезные травмы и на карете скорой помощи была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом бедра, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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