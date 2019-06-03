На летнее трудоустройство подростков исполком Набережных Челнов планирует потратить 12 млн рублей

(Набережные Челны, 3 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В текущем году исполком выделит 7 млн 725 тысяч рублей на создание дополнительных рабочих мест для школьников, об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

На эти средства будут организованы рабочие места для 2 тыс. 200 подростков. Оплата составит от 2 тыс. 813 до 4 тыс. 320 рублей в зависимости от количества отработанного времени.

Еще 2 тыс. 880 ребят смогут поработать в государственных учреждениях, для их материальной поддержки из городского бюджета будет выделено 4 млн рублей.

Часть детей смогут трудиться на благо собственных школ, а также города: они будут заниматься уборкой пришкольной территории, парков, скверов, проспектов. Еще 800 подростков готовы принять предприятия Автограда. Их ждут в ООО «Торговый дом "Челны-хлеб"», ЗАО «Челныводоканал», на заводе двигателей и ПРЗ, ООО «Сатурн» и «Кориб».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.