В День защиты детей 353 первоклассника РТ получили портфели по акции «Помоги собраться в школу»

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Татарстане 1 июня стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В Международный день защиты детей в рамках акции портфели и канцтовары для школы получили 353 будущих первоклассника, сообщает Минобрнауки РТ.

Акция направлена на оказание социальной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также приемным детям и инвалидам. «В Международный день защиты детей счастливыми обладателями красочных портфелей стали 353 будущих первоклашек в Бугульминском, Буинском, Кайбицком, Муслюмовском, Тюлячинском, Чистопольском районах республики и Казани», – отмечается в сообщении министерства.

По информации республиканского ведомства, в этом году в первый класс пойдут 53 тыс. 709 детей. В рамках акции благотворительная помощь, по предварительным данным, требуется 7479 детям из их числа.

Благодаря акции «Помоги собраться в школу» за 2007 – 2018 годы помощь была оказана 194 тыс. 499 первоклассникам и учащимся со 2 по 11-е классы из нуждающихся семей на сумму более 249 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.