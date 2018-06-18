Татар-информ

3 июня 2019, 20:28

Общество

В Набережных Челнах на летний отдых детей потратят около 166 млн рублей

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Общество

В Набережных Челнах на летний отдых детей потратят около 166 млн рублей

Фото: архив

За счет этих средств отдохнут 18 тыс. 749 детей, из них 11 тыс. записались в пришкольные лагеря.

(Набережные Челны, 3 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на летний отдых детей потратят 166 млн 139 тыс. рублей, сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

 

По словам докладчика, 92,5 млн рублей поступят из республиканского бюджета, еще 13 млн рублей вложит исполком и 60,5 млн рублей — предприятия города.

За счет этих средств  отдохнут 18 тыс. 749 детей, из них 11 тыс. ребят записались в пришкольные лагеря, которые будут организованы на базе 47 школ. Еще 7 тыс. детей отправятся в пригородные лагеря, тысяча мальчиков и девочек отдали предпочтение лагерям труда и отдыха.

Родительский взнос за путевки в зависимости от профиля лагеря варьируется от 517 (в пришкольном лагере) до 7 тыс. 195 рублей (в загородном) в тех случаях, если мамы и папы работают в госучреждениях. 

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