Роспотребнадзор оштрафовал производителей и продавцов молока на сумму свыше 30 млн рублей

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Роспотребнадзор оштрафовал производителей и продавцов молочной продукции за нарушения требований законодательства на общую сумму около 30 млн рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает Роспотребнадзор, в январе – марте текущего специалисты федеральной службы исследовали около 69 тыс. проб молока и молочной продукции на соответствие установленным требованиям, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного контроля.

При этом установлено, что 4% исследованных проб молока и молочной продукции не соответствует обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям (в том числе по содержанию токсичных элементов). По микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам около 3,5% исследованных проб.

Всего в первом квартале в отношении предприятий, производящих и продающих молочную продукцию, проведено более 6,3 тыс. проверок. Из них в 840 выявлены нарушения требований законодательства, в связи с чем наложены штрафы на общую сумму свыше 30 млн рублей.

Кроме того, по результатам надзорных мероприятий изъято из оборота более 1,5 тыс. партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн.

Как отмечается на сайте ведомства, Роспотребнадзор рекомендует гражданам приобретать молочную продукцию только в установленных местах торговли. Так, при покупке необходимо обращать внимание на информацию на потребительской упаковке: маркировка должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», содержать наименование пищевой продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителей пищевой продукции, рекомендации и (или) ограничения по использованию.

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