Тяжелоатлет из Татарстана стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Татарстанский спортсмен Зульфат Гараев стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходил на Фиджи. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта Республики Татарстан.

Выступая в весовой категории до 67 кг, Гараев по сумме двух видов поднял 300 кг: 137 кг в рывке и 163 кг в толчке. «Золото» же турнира досталось тяжелоатлету из Узбекистана Адхамжону Эргашеву, поднявшему 314 кг, «серебро» у Мухаммеда Фуркана Озбека из Турции. Турок осилил 307 кг.

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