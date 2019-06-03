«Рамазан Фест» и лекция Нурии Умай: как в Татарстане отпразднуют Ураза-байрам

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 4 июня для всего мусульманского мира закончится священный месяц Рамазан и наступит великий праздник Ураза-байрам. По всей республике в этот день будут организованы различные мероприятия по случаю праздника. В казанском Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в 13.00 начнется «Рамазан Фест», организатором которого стало ДУМ РТ.

«Праздничную программу праздника посвятят теме семейных ценностей и укрепления преемственных связей между молодым и старшим поколением», — передает пресс-служба ДУМ РТ.

В парке пройдут различные мастер-классы, также Нурия Умай расскажет о современных трендах мусульманской моды. Организаторы подготовили для посетителей квесты, шоу мыльных пузырей, угощения и подарки.

В 13:00 в сквере поселка Дербышки пройдет мероприятие для детей, в программу которого включено чтение стихов, выступления творческих коллективов, викторина, посвященная Рамазану, и другие развлечения.

На сцене парка Победы в Новом городе Набережных Челнов в 13:00 выступят имамы и представители детского мусульманского клуба «Хазина». На месте посетителям предложат приобрести различные халяльные изделия.

В то же время в Скарятинском саду Чистополя для детей проведут мастер-классы и спортивные игры.

Театрализованное представление, мастер-классы по завязыванию платка и викторина, посвященная Рамазану, ожидают посетителей нижнекамского парка «Гаиля». Мероприятия здесь стартуют в 10:00.

В парке около Центральной мечети Кукморского района в 8.30 в честь Ураза-байрам начнутся аналогичные мероприятия .

В Детском парке Бугульмы в программу праздника «Ураза-байрам-2019» включено исполнение нашидов, мунаджатов, интеллектуальная викторина, конкурс детского рисунка на асфальте и спортивные мероприятия. Для гостей заработает ярмарка «Рамазан-базар», также пришедших на праздник угостят пловом. Мероприятие завершится праздничным салютом.

В 13:00 в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана Альметьевска состоится благотворительное мероприятие, которое проведет Марсель Ахмадуллин. Организаторы ожидают участие свыше 5 тыс. человек, для них подготовлены в программе ярмарка, игры, конкурсы и призы.

Благотворительный центр «Ярдэм» Мамадышского мухтасибата организует раздачу одежды нуждающимся, инвалидам и многодетным семьям, а городская мечеть «Ахмет Ясави» с 9.00 и до 12.00 проведёт детский «Сабантуй».

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