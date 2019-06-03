Большинство челнинских выпусников планирует поступать в вузы других городов

(Набережные Челны, 3 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Большинство челнинских выпускников планирует поступать в вузы других городов, сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов на деловом понедельнике.

Управление образования и по делам молодежи провело традиционное анкетирование выпускников одиннадцатых классов. Выяснилось, что большинство из них — а именно 71% учащихся — намерено поступать в вузы других городов.

По словам Халимова, «география желаний» выпускников выглядит так: 29% получивших аттестат собираются продолжить учебу в челнинских вузах, 33% — в университетах и институтах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, еще 38% выбрали местом учебы и проживания Казань и Елабугу.

Объясняя причины отъезда, опрошенные чаще всего говорили, что хотели бы воспользоваться возможностями, которые предоставил им ЕГЭ. В другом случае выпускники сетовали на то, что в Набережных Челнах нет вузов, в которых можно было бы получить, например, медицинскую или военную специальности, а также знания в сфере химии и нефтеперерабатывающей промышленности, наноинженерии.

В Татарстане выпускники отдали свои предпочтения КФУ, Казанскому медуниверситету, КНИТУ-КАИ и другим вузам.

За пределами республики челнинцы делают выбор в пользу Санкт-Петербургского государственного университета, Ижевской медицинской академии, Московского государственного университета им. Ломоносова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.