За одну неделю судебные приставы Татарстана взыскали с должников 5 млн рублей алиментов

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). За одну неделю приставы Татарстана в рамках акции «Судебные приставы – детям» взыскали с должников 5 млн рублей алиментов, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Акция проводилась в республике с 27 мая по 1 июня с целью повысить эффективность взыскания долгов по алиментам и привлечь внимание общественности к нарушениям прав детей», – уточнила Лилия Халимова.

Приставы посетили школы республики, где рассказали детям о профессии судебного пристава-исполнителя и судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

«С начала года в Татарстане привлечены к уголовной ответственности 418 неплательщиков алиментов. Важно отметить, что привлечение к ответственности, как к административной, так и уголовной, не освобождает от уплаты алиментов», – добавила Лилия Халимова.



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