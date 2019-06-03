Жилой дом № 8-8 в казанском ЖК «Салават Купере» получил заключение о соответствии

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Жилой дом № 8-8 в микрорайоне «Салават Купере» получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.

«Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала жилому дому № 8-8 в микрорайоне „Салават Купере“ заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», — говорится в сообщении. В том числе здание соответствует требованиям энергетической эффективности, оснащенности приборами учета и используемых энергетических ресурсов (ЗОС).

На прилегающей к дому территории обустроили детскую площадку, места отдыха, установили малые архитектурные формы. Застройщик также учел требования доступности для маломобильных групп населения.

Новостройку площадью более 24,9 тыс. кв. метров возвели на улице Нурихана Фаттаха в рамках реализации программы социальной ипотеки. 19-этажный дом рассчитан на 425 квартир. Застройщиком выступил Госжилфонд при Президенте РТ.

«Напомним, по данным Минстроя РТ, в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ в РТ планируется увеличение в 1,5 раза объемов ежегодного ввода жилья — с 2,4 млн кв. метров до 3,6 млн кв. метров в 2024 году. Также планируется увеличение объемов строительства по программе социальной ипотеки», — отметили в пресс-службе Инспекции Госстройнадзора РТ.

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