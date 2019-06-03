Защитник казанского «Рубина» покинул клуб

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Виталий Устинов покинул расположение команды в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщается на официальном сайте «Рубина».

Устинов провел в стане казанского клуба пять сезонов, за это время он сыграл в 46 матчах и забил один гол. В только что закончившемся сезоне защитник отыграл 23 игры и отметился лишь тремя желтыми карточками.

«Новый сезон начнется только в середине июля, поэтому информации о том, какие позиции начнет укреплять клуб, пока нет. Нужно потерпеть», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Виталий Устинов стал уже шестым игроком, покинувшим «Рубин» в межсезонье: ранее команду покинули Дмитрий Полоз, Хорен Байрамян, Ибрагим Цаллагов, Егор Бабурин и Адель Мухаметзянов.

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