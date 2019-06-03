ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 31 мая в Санкт-Петербурге состоялся IX ежегодный съезд лизинговой отрасли России, в ходе которого ВТБ Лизинг стал официальным участником Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).

ВТБ Лизинг в рамках своей деятельности в ОЛА будет заниматься разработкой нормативных и законодательных актов ассоциации, а также оказывать консультационную и информационную поддержку ее работе. Совместно с другими членами ОЛА компания намерена принимать активное участие в развитии ключевых направлений лизинговой отрасли России.

В ходе своего выступления на съезде генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер отметил, что одним из важных направлений рынка в настоящее время является авиационная отрасль. По его словам, сегодня она находится в зрелом и устойчивом состоянии. Ключевыми факторами для ее дальнейшего развития могут стать государственные программы стимулирования региональной авиации, создание новых прямых маршрутов между городами России, минуя Москву, а также операционный лизинг, популярность которого с каждым годом растет.

«Присоединение к крупнейшему сообществу лизинговой отрасли в России — важный шаг для нас. Мы намерены принимать активное участие в работе ОЛА, предоставлять качественную экспертизу и развивать контакты с другими представителями ассоциации. Уверен, что наш значительный опыт работы в лизинговом бизнесе и профессиональная оценка будут способствовать дальнейшему развитию рынка», — подчеркнул Дмитрий Ивантер.

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