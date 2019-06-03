Татар-информ

3 июня 2019, 16:40

Экономика и финансы

ВТБ развивает сотрудничество с риелторами

Экономика и финансы

ВТБ развивает сотрудничество с риелторами

ВТБ и Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин и президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения стороны намерены развивать деловые отношения между участниками регионального рынка недвижимости.

Документ предусматривает взаимные консультации по правовым и организационным вопросам, проведение исследований рынка недвижимости, круглых столов, семинаров и клиентских мероприятий. 

Важным аспектом сотрудничества также станут партнерские программы между членами ассоциации и ВТБ. В настоящее время банк уже предоставляет агентствам, входящим в ассоциацию, специальные условия по ипотечному кредитованию.

«ВТБ первым на рынке развивает активное сотрудничество с региональными ассоциациями риелторов. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития и совершенствования процессов ипотечного кредитования. Мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит граждан России наиболее выгодными условиями при оформлении ипотеки. Поэтому до конца текущего года мы планируем заключить подобные соглашения и в других крупных регионах», − отметил руководитель департамента ипотечного и автобизнеса банка ВТБ Евгений Дячкин.

«Банк ВТБ — один из ключевых участников ипотечного рынка и стратегический партнер Ассоциации риелторов. Мы считаем подписание соглашения с ВТБ знаковым событием 2019 года, так как заинтересованы в совместной работе по развитию цивилизованного рынка недвижимости», − прокомментировал президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

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