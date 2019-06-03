(Набережные Челны, 3 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах уменьшилось число девятиклассников, желающих продолжить учебу в школе, сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов на деловом понедельнике.

По словам представителя исполкома, только 38% учащихся готовы перейти в десятый класс. В прошлом году желающих было больше — 42%.

В учреждения профессионального образования собираются отдать документы 60% выпускников основной школы. В 2018-м предпочтение колледжам и техникумам отдавали 56% опрошенных. А 2% или 123 человека из числа выпускников основной школы пока не определились с решением, в прошлом году объем таких школьников составлял 5%.

«В этом году 17 колледжей готовы принять выпускников 9-го класса, пять из них – успешно работающие ресурсные центры, но только 10 из них имеют бюджетные места», — заметил Халимов.

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