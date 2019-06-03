Рустам Минниханов осмотрел инновационную детскую больницу в Хельсинки

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Рустам Минниханов во время визита в Финляндию ознакомился с работой новой детской больницы в Хельсинки. Финский передовой опыт в создании медучреждений планируется использовать в Татарстане. Об этом сообщается на официальном портале Президента РТ.

«Детская больница в Хельсинки входит в состав медицинских учреждений больничного округа Хельсинки и Уусимаа. Здесь внедрены новые передовые технологии лечения, диагностики и реабилитации в области кардиохирургии и трансплантации органов», — сообщили Минниханову представители администрации больницы.

Затем Президенту РТ провели экскурсию по отделениям медучреждения и объяснили особенности новых подходов к лечению детей. Среди них — проведение всех процедур лечения прямо в палатах, чтобы детям не приходилось посещать другие отделения больницы.

Кроме того, адаптация юных пациентов здесь проходит гораздо быстрее благодаря наличию игрового модуля на отдельном этаже учреждения. Родители также имеют возможность не разлучаться с детьми, проживая неподалеку в специально созданных жилых корпусах.

Вместе с Президентом РТ в составе делегации также находились представители республиканского Минздрава. Они изучают инновационный опыт финских коллег для его дальнейшего внедрения в Татарстане.

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