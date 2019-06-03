Юных казанцев приглашают на Кремлевскую набережную на праздник «День аиста»

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 6 июня на Кремлевской набережной в Казани состоится праздник «День аиста», сообщается на официальном сайте набережной.



Мероприятие будет посвящено Международному дню защиты детей.



На празднике детства выступят чирлидеры, вокальные исполнители, также запланировано шоу мыльных пузырей, дефиле Детской школы моды и многое другое.



Кроме того, юные посетители поучаствуют в творческих мастер-классах, розыгрышах и получат подарки от магазина игрушек. В этот же день для всех мальчиков и девочек будет работать фотозона с шарами, ярмарка детских товаров и выставка одежды для будущих мам.



Праздник откроется в 11 утра. Вход свободный.

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