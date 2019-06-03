В Татарстане создали посвященный Сабантую мультсериал с песнями и гостями из разных стран мира

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Татарстане создали мультсериал, посвященный главному национальному празднику Сабантую, который так и называется6 «Сабан to you». В каждой серии праздник посещают гости из разных стран, а также поется песня о спортивных состязаниях, традициях и культуре Сабантуя и Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба «Татармультфильма».

«У нас потрясающая новость! Аниматоры студии “Татармультфильм“ создали мультипликационный сериал про Сабантуй», – поделилась пресс-служба.

«Сабан to you» – это первый многосерийный проект на тему Сабантуя в истории кинематографии Татарстана. Мультсериал состоит из 28 серий, которые рассказывают о конкурсах, играх, блюдах национальной кухни, элементах одежды и орнаментах Татарстана.

В каждой серии на Сабантуй приезжает один иностранный гость, например англичанин, индус, индеец, мексиканка или турок. Так аниматоры подчеркнули одни из главных черт татарского народа – радушие и гостеприимство. Также создатели выделили статус праздника как мирового культурного бренда РТ.

«Все что вы можете рассказать своим друзьям о Сабантуе – есть в нашем мультфильме! Спортивные состязания, танцы, песни, вкусные эчпочмаки, национальная красивая одежда и душа праздника – это что-то неуловимое и очень важное!» – сказал главный режиссер «Татармультфильм» Сергей Киатров.

Творческое объединение «Татармультфильм» – лауреат многочисленных международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. На его счету уже более 200 картин. Над мультфильмом «Сабан to you» работали около 36 человек, в том числе аниматоры, иллюстраторы и звукорежиссеры.

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