В Пестрецах сильным порывом ветра сорвало кровлю с центральной районной больницы

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Татарстане в селе Пестрецы сильным порывом ветра сорвало кровлю с центральной районной больницы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о срыве кровли с центральной больницы в Петрецах (на площади 2 тыс. кв. метров) пришло сегодня в 14.35 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

В момент происшествия в больнице находились 88 пациентов и 50 сотрудников, никто не пострадал. Больных с четвертого этажа перевели на третий. Больница работает в обычном режиме, идут восстановительные работы.





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