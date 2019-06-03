Татар-информ

3 июня 2019, 16:28

Общество

В Набережных Челнах представили новых начальников нескольких управлений исполкома

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Общество

В Набережных Челнах представили новых начальников нескольких управлений исполкома

Начальником Управления образования назначен Рустем Хузин, ранее занимавший пост директора школы № 41.

(Набережные Челны, 3 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на деловом понедельнике представили новых начальников сразу нескольких управлений исполкома.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития возглавил Айрат Ганиев, который до этого исполнял обязанности заместителя руководителя этого же структурного подразделения.

Начальником Управления образования и по делам молодежи назначен Рустем Хузин, ранее занимавший пост директора школы № 41. Образовательное учреждение, которое возглавлял Хузин, в Автограде называют мегашколой. Школа была построена в 2017 году и отличается как новым проектным решением, так и современным техническим оснащением.

«В этом году перед вашим управлением стоят глобальные задачи, в том числе по строительству шести новых детсадов и одной школы. Нагрузка серьезная, но я уверен, что вы справитесь», — отметил мэр Автограда Наиль Магдеев, напутствуя нового руководителя.

Еще одно назначение коснулось Управления культуры, кресло руководителя которого было вакантно с января текущего года. Его занял Румиль Карамиев, который до этого работал директором Историко-краеведческого музея Набережных Челнов.

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