Татар-информ

3 июня 2019, 16:18

Официальная хроникаКультура

Рустам Минниханов посетил Национальный музей Хельсинки

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Официальная хроникаКультура

Рустам Минниханов посетил Национальный музей Хельсинки

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ находится в Финляндии с двухдневным рабочим визитом.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Сегодня в ходе рабочего визита в Финляндию Президент РТ Рустам Минниханов посетил Национальный музей Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба Президента Республики Татарстан.

Во время посещения Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией музея, посвященной истории и культуре страны. 

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Президенту также рассказали, что в запасниках хранится богатая коллекция почетного гражданина города Казани — купца В. И. Заусайлова (1845 – 1908). Эта коллекция содержит более чем 10 тыс. предметов, около половины которых относятся к каменному веку, четверть — к бронзовому и железному векам. 

В настоящее время Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» и Национальный музей Хельсинки рассматривают возможность организации в выставочных залах Казанского Кремля экспозиции коллекции купца. На первом этапе изучается возможность организации в Казани в 2020 году выставки предметов, относящихся к средним векам. На втором этапе предлагается продолжение исследования коллекции купца В. И. Заусайлова учеными Академии наук РТ вместе со специалистами из Москвы и Финляндии. После этого предлагается организовать еще одну выставку в Казани, к открытию которой по итогам проведенного исследования будет подготовлен каталог. Его планируется выпустить на трех языках: русском, татарском и финском.

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Президент Республики Татарстан поддержал идею проведения совместной выставки, а также посчитал полезным для татарстанской стороны дальнейшее исследование опыта Нацмузея Хельсинки в области сохранения и оцифровки экспонатов.

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