В Казани сняли на видео, как дождем затопило зал в спорткомплексе «Максимус»

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Казани очевидцы сняли на видео, как дождем затопило зал в спорткомплексе «Максимус». Ролик разместили на страницах в соцсетях.

По предварительной информации, запись была сделала в фитнес-центре «Максимус», который расположен на улице Минская. На кадрах видно, как поток воды льется с потолка прямо на тренажеры. Посетители стараются держаться подальше от «водопада», не забывая снимать все происходящее на камеры телефонов.

Не исключено, что причиной ЧП стал сильный ливень, обрушившийся на Казань сегодня днем.



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