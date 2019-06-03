Минниханов встретился с мэром Хельсинки Яном Вапаавуори

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с мэром Хельсинки Яном Вапаавуори. Темами для обсуждения стали самые разные сферы — от развития малого бизнеса до вопросов поддержки экологии. Об этом сообщает официальный портал Президента РТ.

Встреча прошла в рамках визита делегации нашей республики в Финляндию. Президент РТ подчеркнул открытость финской экономики к внедрению инноваций. Говоря о совместной работе, Минниханов назвал несколько ключевых областей для такого сотрудничества двух сторон. Среди них — культура, наука, образование и туризм.

Он также напомнил, что в настоящее время между Татарстаном и Финляндией идет тесное сотрудничество по линии университетов, обмена студентами и преподавателями.

«Мы сегодня планируем посетить новую детскую больницу в Хельсинки и осмотреть экспозицию Национального музея Финляндии. Уверен, сотрудничество Татарстана с Финляндией будет активно развиваться и в будущем», — сказал Рустам Минниханов.

В заключение он отметил, что республиканская делегация прибыла в Финляндию для участия в работе Международного форума циркулярной экономики World Circular Economy Forum 2019. На его площадке обсудят развитие современных подходов к переработке отходов и развитие возобновляемой экономики.

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