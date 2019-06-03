В Татарстане начался ремонт участка автодороги Муслюмово – Старое Саитово длиной около 1,5 км

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе Татарстана начался ремонт участка региональной автодороги Муслюмово – Старое Саитово протяженностью 1,42 км, сообщает Миндортранс РТ.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок автодороги от 11,56 км до 12,98 км. «В ходе ремонта будет уложен новый слой дорожного покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, укреплены обочины, установлен 61 сигнальный столбик и нанесена разметка», – отмечается в сообщении министерства.

Объем финансирования работ составляет 18 млн 307 тыс. рублей. Ремонтные работы планируется завершить до 1 июля.

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