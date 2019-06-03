ВТБ в Чувашии увеличил выдачу кредитов на треть

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). За первый квартал текущего года ВТБ в Чувашии выдал жителям республики кредитов на сумму 2 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка в регионе увеличился с начала года на 5% и на 1 апреля превысил 14 млрд рублей.

Среди продуктов банка по объему продаж лидируют кредиты наличными. За первые три месяца 2019 года банк выдал более 2 тысяч таких займов на сумму 1 млрд рублей (+23% к показателю января – март прошлого года).

По-прежнему высокие темпы роста демонстрирует ипотека. С начала года жителям республики было предоставлено более 450 тысяч жилищных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в данном сегменте выросли в полтора раза — до 740 млн рублей. Больше половины от общего объема ипотечных кредитов ВТБ в Чувашии выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился на 68% — до 397 млн рублей.

На покупку недвижимости в строящихся домах выдано 290 млн рублей, что на 48% превышает показатель за первый квартал 2018 года. На цели рефинансирования жители региона получили ипотечных займов на общую сумму 53 млн рублей.

На третьем месте по объему продаж — автокредитование. Всего за отчетный период в банке было оформлено более 260 автокредитов на сумму 130 млн рублей. Это на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них на покупку новых автомобилей выдано 92 млн рублей, в рамках госпрограммы — 34 млн рублей и на приобретение авто с пробегом — 8 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов прокомментировал: «С начала года ВТБ активно кредитует население региона. Дальнейшее укреплений позиций на рынке розничного кредитования остается для нас одной из главных задач на ближайшую перспективу. Кроме того, мы будем расширять сотрудничество с региональными компаниями в рамках зарплатных проектов».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.