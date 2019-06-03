Американец из Техаса купил дом в Камско-Устьинском районе, влюбившись в природу Татарстана

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Американец из штата Техас купил дом в деревне Малое Мереткозино Камско-Устьинского района. Джон – невысокий, крепко сложенный мужчина в широкополой шляпе, всегда улыбается, пишет газета «Волжские зори».



Джон приехал в Россию из города Хьюстона, ему 66 лет. В сентябре 2016 года он впервые отправился в путешествие по России. Рассматривая достопримечательности главных столиц, он узнал, что есть еще и «третья» столица – Казань. Недолго думая, он поехал в столицу Татарстана.

Турист остановился в гостином доме «Казанское Подворье», где встретился с Рашидом, у которого в деревне Малое Мереткозино находится дача. Рашид решил проявить гостеприимство и пригласил заморского гостя в баню. Малое Мереткозино понравилось Джону с первого взгляда – удаленность от городской суеты и близость к Волге, которая покорила его своими просторами.



Мечта – купить домик в деревне и жить в России – начинала исполняться. В Малое Мереткозино он выбрал заброшенный дом с резными наличниками и с поросшим на участке бурьяном.



Джон поделился своими планами: новый дом станет шире и длиннее, появится второй этаж, но фасад он постарается сохранить в первозданном виде, добавив современные дизайнерские решения. Американец отметил, что для украшения своего дома он хочет использовать технологию «искусственного камня», где строительным материалом являются бумажная масса (папье-маше), цемент и вода – все, что душа пожелает можно изобразить, и все это будет прочным, как камень и одновременно очень красивым.



По словам Джона, в США он не смог бы построить добротный дом. «У нас все очень дорого, начиная с покупки участка, заканчивая стройматериалами», – признался американец.



Вторая причина, почему он решил остаться в Татарстане, это красивая природа. «Меня восхищает здешняя природа – река Волга, гора Лобач... Я видел Лобач только зимой, а теперь хочу увидеть это красивое место этим летом», – поделился Джон.

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