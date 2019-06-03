Четыре года строгого режима получил житель Татарстана, ударивший полицейского ножом в грудь

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Четыре года строгого режима получил 32-летний житель Татарстана, ударивший полицейского ножом в грудь. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что 28 февраля двое участковых уполномоченных полиции прибыли в село Александровская Слобода Заинского района для установления местонахождения осужденного и доставления его в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении за несоблюдение требований административного надзора», – уточнил Руслан Галиев.

Пьяный 32-летний мужчина на требования полицейских отреагировал агрессивно, схватил нож и ударил им одного из стражей порядка в грудь.

Нападавшего задержали. Суд признал его виновным по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Четыре года злоумышленник проведет в колонии строго режима.



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