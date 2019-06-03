Муфтий РТ вручил 20 татарстанским предпринимателям благодарственные письма

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Муфтий РТ поблагодарил спонсоров за поддержку в организации и проведении VII Республиканского ифтара и вручил им благодарственные письма. Информация об этом размещена на сайте ДУМ РТ.

«Вы совершили такое великое поклонение ради Аллаха — поспособствовали комфортному разговению тысяч мусульман. Пусть Всевышний будет вами доволен! Наши ученые говорили, что когда ученые-алимы и бизнесмены объединятся в божьих помыслах, тогда наша умма будет развиваться и двигаться вперед», — цитирует портал слова Камиля хазрата.

Как сообщалось ранее, республиканскому ифтару оказали поддержку более 40 спонсоров, в основном представители малого и среднего бизнеса. Также поддержку оказали владыка Феофан и отец Алексей.

В Казани VII Республиканский ифтар прошел на территории «Казань Арены» 25 мая. На нем собрались рекордные 15 тыс. гостей, среди которых присутствовал Президент РТ Рустам Минниханов.

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