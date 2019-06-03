МВД РТ: Полицейский применил травматический пистолет, защищаясь от пьяной компании

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Полицейский применил травматический пистолет, защищаясь от пьяной компании. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«2 июня в дежурную часть ОМВД России по Лаишевскому району поступило сообщение о госпитализации из села Атабаево с травматическими ранениями 27-летнего жителя Казани», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как установили полицейские, между сотрудником уголовного розыска ОП «Столбище» ОМВД России по Лаишевскому району и группой молодых людей возник конфликт. Пьяная компания выкрикивала в адрес стража порядка оскорбления и бросала камни в его авто. Полицейский, пытаясь прекратить конфликт, сделал несколько выстрелов. Стоит отметить, что мужчина в этот момент был не при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время в МВД по РТ проводится служебная проверка, по результатам которой будет приниматься решение о необходимости принятия мер.

Уже установлено, что в момент происшествия полицейский был трезв.

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