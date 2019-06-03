Минниханов встретился с главой Минэка Финляндии перед открытием международного форума в Хельсинки

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с и. о. министра экономики Финляндии Микой Линтиля. Беседа прошла перед началом Международного форума циркулярной экономики (WCEF2019) в Хельсинки, участником которого стала делегация из Татарстана. Об этом сообщается на официальном портале Президента РТ.

Во время беседы Рустам Минниханов подчеркнул продуктивность нынешнего визита в Финляндию. За короткое время татарстанская делегация успела провести встречу с мэром Хельсинки господином Яном Вапаавуори, посетить Национальный музей, а также ознакомиться с деятельностью и структурой детской больницы.

Отдельно Президент РТ поблагодарил финскую сторону за приглашение на площадку форума WCEF2019.

«Это действительно важный форум. Для нас это возможность узнать много полезного, а главное — присоединиться к этому движению», — отметил Рустам Минниханов.

Он добавил, что тема форума, посвященного циклической экономике и современной переработке ресурсов, актуальна для всего мира.

«Тема возобновляемых ресурсов сегодня должна стать всеобщей. У нас в стране этому вопросу уделяется самое серьезное внимание, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Сегодня российские специалисты, в том числе и в регионах, изучают лучший мировой опыт в части сохранения окружающей среды, утилизации отходов, внедрения принципов возобновляемых ресурсов», — сказал Минниханов.

В заключение он подчеркнул важность подготовки специалистов в этой отрасли и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве по этой и другим темам между Татарстаном и Финляндией.

«Пригласив нас для участия в форуме, вы дали нам сигнал. Уверен, будут и результаты в нашей работе», — заключил Президент РТ.

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