За выходные в Казани два школьника попали под колеса авто, переходя дорогу в неположенном месте

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). За минувшие выходные в Казани два 10-летних школьника попали под колеса авто, переходя дорогу в неположенном месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В субботу, 1 июня, в 18.50 59-летний водитель автобуса "МАЗ" напротив дома № 56 по улице Боевая совершил наезд на 10-летнего школьника, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте», – рассказали агентству в ГИБДД.

В результате ДТП мальчик получил травму живота и ушиб головы.

Буквально через несколько минут напротив дома № 9 по улице Центральная автоледи на «Ладе» сбила 10-летнего мальчика, который также перебегал дорогу в неположенном месте.

Медики скорой диагностировали у ребенка ушибы и ссадины ноги.



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