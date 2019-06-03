Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Банк ВТБ выдал ООО «РЕИЛГО» банковскую гарантию возврата НДС на сумму свыше 2,3 млрд рублей. Гарантия предоставлена в рамках заключенного генерального соглашения о выдаче банковских гарантий с установленным лимитом на сумму в размере 4,5 млрд рублей.

Гарантия возврата возмещенного НДС обеспечивает обязательства налогоплательщика по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм в случае, если решение о возмещении налога будет отменено полностью или частично.

«Мы рады возобновлению плодотворного сотрудничества с ООО „РЕИЛГО“ в части документарного бизнеса. Выданная гарантия позволит компании исключить длительное отвлечение средств из оборотного капитала и более эффективно использовать внутренние ресурсы для успешного ведения своей деятельности», — отметил начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев.

«С ВТБ нас связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. Мы ценим профессиональный подход в обслуживании клиентов и признательны, что Банк приложил все усилия для того, чтобы RAILGO получила банковскую гарантию в кратчайшие сроки», — прокомментировал председатель правления RAILGO Рахман Халилов.

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