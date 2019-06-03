Рустэма Мерзакреева назначили помощником Президента РТ

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Рустам Минниханов подписал распоряжение о назначении Рустэма Мерзакреева помощником Президента РТ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Президента Татарстана.

«Назначить Мерзакреева Рустэма Рауфовича помощником Президента Республики Татарстан», — говорится в распоряжении.

С 2013 по 2019 год Мерзакреев занимал должность замминистра земельных и имущественных отношений РТ, до этого был главным инженером, техническим и исполнительный директором ОАО «РКЦ "Земля"».

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