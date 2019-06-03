Татар-информ

3 июня 2019, 14:46

Общество

Рустэма Мерзакреева назначили помощником Президента РТ

Рекомендуем

Общество

Рустэма Мерзакреева назначили помощником Президента РТ

Фото: gossov.tatarstan.ru/архив

С 2013 года Мерзакреев занимал должность замминистра земельных и имущественных отношений РТ.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Рустам Минниханов подписал распоряжение о назначении Рустэма Мерзакреева помощником Президента РТ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Президента Татарстана.

«Назначить Мерзакреева Рустэма Рауфовича помощником Президента Республики Татарстан», — говорится в распоряжении.

С 2013 по 2019 год Мерзакреев занимал должность замминистра земельных и имущественных отношений РТ, до этого был главным инженером, техническим и исполнительный директором ОАО «РКЦ "Земля"».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Американец из Техаса купил дом в Камско-Устьинском районе, влюбившись в природу Татарстана
Новости дня
16:09
В Пестрецах сильным порывом ветра сорвало кровлю с центральной районной больницы

В результате происшествия никто не пострадал.

16:08
Американец из Техаса купил дом в Камско-Устьинском районе, влюбившись в природу Татарстана

Джон приехал в деревню Малое Мереткозино из города Хьюстона, ему 66 лет.

15:57
Суд начал рассматривать дело водителя, который сбил насмерть 15-летнюю девочку в Казани

В Вахитовском районом суде Казани начался процесс по делу 31-летнего жителя Казани Назипа Каюмова.

15:52
Минниханов встретился с мэром Хельсинки Яном Вапаавуори

Татарстан изучает опыт развития Финляндии в самых разных сферах, отметил Президент РТ.

15:51
В Казани сняли на видео, как дождем затопило зал в спорткомплексе «Максимус»

Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

15:40
ВТБ в Чувашии увеличил выдачу кредитов на треть
15:38
Праздничный намаз в казанской мечети «Ярдэм» будет сопровождаться сурдопереводом

Глухонемые и слабослышащие целый месяц держали пост, читали таравих – специальный намаз во время месяца Рамазан.

15:32
В Татарстане двоих выпускников удалили с экзаменов ЕГЭ и ОГЭ за мобильник и шпаргалку

Из-за нарушения результаты работ двух выпускников 9-го и 11-го классов аннулируются, молодым людям придется пересдавать экзамены в сентябре.

15:22
Рустам Минниханов осмотрел выставку компаний на полях Международного форума возобновляемых ресурсов

Президент РТ находится в Финляндии с двухдневным рабочим визитом.

15:18
Светлана Захарова: Новый электронный сертификат в Татарстане позволит укрепить здоровье детей

С 2020 года в республике будет введен электронный сертификат на лекарства для детей из многодетных семей.

15:11
Четыре года строгого режима получил житель Татарстана, ударивший полицейского ножом в грудь

Нападение на стража порядка произошло в конце февраля в Заинском районе республики.

14:52
Минниханов встретился с главой Минэка Финляндии перед открытием международного форума в Хельсинки

В беседе с и. о. министра экономики Финляндии Президент РТ обсудил вопросы возобновляемой экономики.

14:46
Рустэма Мерзакреева назначили помощником Президента РТ

С 2013 года Мерзакреев занимал должность замминистра земельных и имущественных отношений РТ.

14:45
МВД РТ: Полицейский применил травматический пистолет, защищаясь от пьяной компании

После происшествия проводится служебная проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.

14:42
Борис Менделевич: В борьбе за здоровье ребенка мама не должна оставаться один на один с проблемами

Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал инициативу Президента РТ Рустама Минниханова о введении электронных сертификатов на лекарства.

14:40
ВТБ Лизинг примет участие в «Неделе Российского Ритейла»
14:39
За выходные в Казани два школьника попали под колеса авто, переходя дорогу в неположенном месте

Наезды на детей произошли в субботу, 1 июня, в Кировском и Вахитовском районах города.

14:24
Альбина Насырова: Благодаря инициативе Президента РТ многодетные мамы смогут раньше выйти на работу

О трех новых мерах социальной поддержки для многодетных семей Татарстана заявил Президент РТ в День защиты детей.

14:10
Зеленодольские предприниматели вместе с властями обсудят меры по улучшению делового климата в районе

Подобные проектировочные сессии пройдут в 15 районах Татарстана.

14:02
Марат Садыков посетил детскую больницу Альметьевска после капитального ремонта и реконструкции

В январе этого года в стационаре завершился капитальный ремонт стоимостью около полумиллиона рублей.

14:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении Сабантуя на реке Ик

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

13:44
Ведомство Гущина требует уголовного наказания виновным в сносе дома писателя Федина в Чистополе

Объект культурного наследия имел мемориальную ценность, так как в нем в годы ВОВ жил и работал глава Чистопольского филиала Союза писателей СССР.

13:40
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд руб
13:26
В КДК имени Ленина представят премьеру «Обет» по пьесе драматурга Туфана Миннуллина

Пьеса Туфана Миннуллина «Нэзер» считается одной из вершин его творчества.

13:10
Театр кукол «Экият» завоевал два диплома на фестивале театров кукол «Перекресток» в Новосибирске

Диплом «За лучшую сценографию» получил художник-постановщик, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Захар Давыдов.

События