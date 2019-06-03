Рустам Минниханов осмотрел выставку компаний на полях Международного форума возобновляемых ресурсов

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В рамках рабочей поездки в Финляндию Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил специализированную выставку в рамках Международного форума возобновляемых ресурсов (циркулярной экономики) World Circular Economy Forum, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Международный форум WCEF2019 проходит в эти дни в Хельсинки, участниками мероприятия выступают различные организации и предприятия, представляющие решения циркулярной экономики.

В сопровождении и. о. министра экономики Финляндии Мики Линтиля Президент РТ осмотрел экспозицию. На выставочных площадках представлены около 20 компаний, о наиболее интересных и инновационных проектах вкратце рассказали представители компаний-участниц. Представители компании Betolar представили свою технологию о превращении различных отходов энергетической, горнодобывающей и лесной промышленности в экологически чистый бетон.

Кроме того, на полях форума Рустам Минниханов встретился с министром окружающей среды и энергетики Финляндии и принял участие в церемонии открытия.

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